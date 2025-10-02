Dalla fialetta di Powell al board of peace | lo scandaloso arrivo di Blair a Gaza

Roma, 2 ott – Nel lessico della diplomazia internazionale la parola pace è diventata una moneta usurata, spesso coniata da chi non l’ha mai conosciuta, o voluta. Tony Blair, l’ex premier britannico oggi candidato a far parte del Consiglio di pace per Gaza voluto da Donald Trump, ne è l’esempio più chiaro: un uomo che ha trascorso vent’anni ad accendere micce, e che adesso si propone di spegnerle. Blair e la fialetta che incendiò il Medio Oriente. Per capire come Blair arrivi a Gaza bisogna tornare al febbraio del 2003. Il mondo guardava in diretta tv Colin Powell al Consiglio di Sicurezza dell’Onu mentre agitava una piccola fialetta di polvere bianca per dimostrare che Saddam Hussein possedeva armi di distruzione di massa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

