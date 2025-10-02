Dalla direttiva ' Case green' al risparmio in bolletta molto partecipato l' incontro di Energie per la Città
Grande partecipazione all’evento ‘Clima, case green, bollette: Cosa aspettarsi?’ promosso lunedì 29 settembre da Energie per la Città e dal Comune di Cesena in occasione dell’ottavo compleanno dello Sportello ExC. L’evento, proposto nella sede di via Aldini 50, in centro storico, ha riscosso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: direttiva - case
'Direttiva Case Green', Renda (Cna): "In provincia migliaia di edifici da riqualificare, opportunità e preoccupazioni"
In questi giorni la Camera sta per votare la legge di delegazione europea, con cui l’Italia deve recepire le norme europee. Indovinate cosa manca? La direttiva Case Green. Se non recepiremo la direttiva entro l’anno prossimo rischiamo l’ennesima procedura - X Vai su X
Eleonora Evi. . Qualche giorno fa sono stata ospite di @giornale_radio_fm per parlare di uno dei temi più mistificati da parte di questo governo: la direttiva #casegreen. Contro questa direttiva le destre hanno fatto una vera e propria crociata piena di bugie e pr - facebook.com Vai su Facebook
Mutui case green: come ottenere finanziamenti per l’efficienza energetica - Come funzionano i mutui Case Green per ristrutturare casa e adeguarla alla direttiva UE che impone classe E entro il 2030. Lo riporta tag24.it
Case green, valore +2% in 4 anni: quali sono gli immobili penalizzati - Immobili green più resistenti al calo dei prezzi, mentre le case energivore perdono fino al 40% di valore: i dettagli nell’analisi Crif ... quifinanza.it scrive