Dalla cocaina di Altavilla alle pistole di Avellino | un’unica trama dietro fuoco e paura?

Avellino non è più la cartolina rassicurante che qualcuno vorrebbe vendere. È una città che nelle ultime settimane ha respirato polvere da sparo, fuoco e paura. Dal 12 al 20 agosto, due notti hanno squarciato la faccia del capoluogo: prima a Rione Parco, poi lungo Viale Italia. Colpi di pistola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it