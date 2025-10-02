Dalla cocaina di Altavilla alle pistole di Avellino | un’unica trama dietro fuoco e paura?
Avellino non è più la cartolina rassicurante che qualcuno vorrebbe vendere. È una città che nelle ultime settimane ha respirato polvere da sparo, fuoco e paura. Dal 12 al 20 agosto, due notti hanno squarciato la faccia del capoluogo: prima a Rione Parco, poi lungo Viale Italia. Colpi di pistola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: cocaina - altavilla
Area44altavillairpina - facebook.com Vai su Facebook
Cocaina in un pub, arrestato gestore ad Avellino - Quattordici involucri di cocaina sono stati scoperti e sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino all'interno di un locale del centro storico. ansa.it scrive
Il giovane incensurato con pistole, 12 chili di droga e una bomba con detonatore pronta a esplodere in casa - È quanto deteneva in casa un insospettabile, un ragazzo di 28 anni di Nettuno ... Come scrive romatoday.it