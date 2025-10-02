Dalla ‘city’ di Prato al cuore di Manhattan La Tazza D’Oro ha aperto a New York

Prato, 2 ottobre 2025 – Un’eccellenza pratese sbarca negli Stati Uniti. La pasticceria La Tazza D’Oro apre il suo primo punto vendita a New York, in 220 Park Avenue South, a 19 anni dall’inizio dell’avventura imprenditoriale. Fondata a Prato nel 1984, la pasticceria è celebre per i suoi dolci artigianali, tra cui il signor cremino e il "capolavoro”, un caffè macchiato con cacao dalla ricetta segreta che ha conquistato generazioni di famiglie pratesi. L’apertura nel cuore di Manhattan vuole portare i sapori autentici del Made in Italy a un pubblico internazionale, dalle colazioni all’aperitivo. “Per noi aprire La Tazza D’Oro a New York è un sogno che si realizza – spiegano i titolari –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

