Dalla Ciociaria a Napoli per spacciare droga Preso con 15 grammi di cocaina

Frosinonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Alatri al quartiere Soccavo e nel rione Traiano di Napoli per spacciare droga. Un 44enne ciociaro è stato arrestato dai carabinieri.   L'uomo, fermato a via Tertulliano, è stato trovato in possesso di 331 grammi di hashish, di 15 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. Nelle tasche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ciociaria - napoli

