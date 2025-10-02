Dalia Kaddari alla Alghero Half Marathon 2025
Il 5 ottobre ad Alghero, l’ultima tappa dello Sport & Beach Italian Tour 2025 per correre insieme alla velocista italiana e a centinaia di runner sulla Riviera del Corallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ATLETICA: Dalia Kaddari, dalla ribalta azzurra al ritorno vincente nel 2025
Dalia Kaddari: “La 4×100 può andare molto forte. Kelly Doualla impressionante: può scrivere la storia”
Dalia Kaddari: “Il tempo non mi rispecchia. Sentivo di poter far bene”
E sono quattro! Il poker di qualificazioni olimpiche lo serve la 4x100 donne, vittoriosa nella propria batteria in 42.60. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa (in campo al posto di Anna Bongiorni, frenata nel risc
