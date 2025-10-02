Dal set cinematografico al catwalk | l’attrice ha aperto la sfilata Primavera-Estate 2026 di Gabriela Hearst alla Paris Fashion Week

N on è più solo spettatrice d’eccezione: Laura Dern ha deciso di ribaltare le regole del gioco e calcare la passerella della Paris Fashion Week. L’attrice premio Oscar, conosciuta per i suoi ruoli in Big Little Lies e Enlightened, ha inaugurato la sfilata di Gabriela Hearst per la collezione Primavera-Estate 2026. Con un abito bianco lungo, ricamato da applicazioni floreali tridimensionali, Dern ha aperto uno trasformandosi in modella per un giorno. Laura Dern: le immagini della carriera, degli amori, della famiglia. guarda le foto Laura Dern in passerella per Gabriela Hearst a Parigi. Abiti da sogno e dove trovarli? Sulla passerella di Gabriela Hearst, indossati da una musa d’eccezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

