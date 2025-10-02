Dal Sannio a Londra | lo Zafferano del Matese conquista la capitale inglese

Tempo di lettura: 2 minuti Lo Zafferano del Matese, azienda agricola di Sassinoro, nel cuore del Sannio, vola a Londra per partecipare alla prestigiosa fiera internazionale “I Love Italian Food”. Un’occasione unica per portare la qualità e l’autenticità del Made in Italy nel cuore della capitale inglese, in una vetrina dedicata alle eccellenze agroalimentari italiane. L’azienda, parte integrante della rete Campagna Amica Campania e sostenuta da Coldiretti Benevento, rappresenta un modello virtuoso di agricoltura che unisce tradizione e innovazione. Nata ai piedi dei monti del Matese, l’impresa ha scelto di puntare tutto su una produzione di nicchia, lo zafferano, che nel giro di pochi anni è diventato un simbolo del territorio sannita e ambasciatore della sua identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal Sannio a Londra: lo “Zafferano del Matese” conquista la capitale inglese

In questa notizia si parla di: sannio - londra

