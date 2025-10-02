Dal salvataggio alla beffa | l’associazione deve pagare per tenere i cani sottratti ai maltrattamenti
Nel mese di luglio, a seguito di una segnalazione, i Carabinieri forestali intervennero in provincia di Foggia per salvare tre cani vittime di maltrattamenti. Gli animali vivevano incatenati, privati della libertà e brutalmente picchiati. Dopo il sequestro, furono affidati all’associazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: salvataggio - beffa
ASD CASTRUMFAVARA. . Infantino:"Fiero della prestazione dei miei, deluso per la beffa finale, amareggiato per le continue offese, per il secondo anno consecutivo, di una parte di pubblico a mia moglie e a mia mamma, scomparsa alcuni anni fa. Caltanissett Vai su Facebook