Dal salvataggio alla beffa | l’associazione deve pagare per tenere i cani sottratti ai maltrattamenti

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di luglio, a seguito di una segnalazione, i Carabinieri forestali intervennero in provincia di Foggia per salvare tre cani vittime di maltrattamenti. Gli animali vivevano incatenati, privati della libertà e brutalmente picchiati. Dopo il sequestro, furono affidati all’associazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salvataggio - beffa

Cerca Video su questo argomento: Salvataggio Beffa L8217associazione Deve