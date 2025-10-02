Dal ritiro sfiorato alla finale mondiale | la second life della capitana Silvia Di Pietro

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “capitana” della Nazionale italiana di nuoto, Silvia Di Pietro, è la protagonista di questa puntata di Swim Zone condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. A 32 anni, Silvia ha appena concluso una stagione indimenticabile, probabilmente la migliore della sua carriera. Dopo aver deciso di dedicarsi esclusivamente alla velocità, è arrivata fino alla prima finale mondiale in vasca lunga a Singapore 2025, coronando un percorso di crescita che l’aveva già vista protagonista con i podi iridati in vasca corta a Budapest. Un risultato sorprendente se si pensa che, solo a dicembre 2024, aveva dichiarato la volontà di abbandonare l’attività. 🔗 Leggi su Oasport.it

dal ritiro sfiorato alla finale mondiale la second life della capitana silvia di pietro

© Oasport.it - Dal ritiro sfiorato alla finale mondiale: la “second life” della capitana Silvia Di Pietro

In questa notizia si parla di: ritiro - sfiorato

Sinner e il ritiro sfiorato: la confessione agli US Open

ritiro sfiorato finale mondialeDal ritiro sfiorato alla finale mondiale: la “second life” della capitana Silvia Di Pietro - La “capitana” della Nazionale italiana di nuoto, Silvia Di Pietro, è la protagonista di questa puntata di Swim Zone condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico ... Si legge su oasport.it

ritiro sfiorato finale mondialeMondiali, il sorriso amaro dell’Italia: la rivelazione sul ritiro di Jacobs e la crisi di Tortu, scenario da incubo nella velocità - Mondiali atletica Tokyo, il sorriso amaro dell'Italia: dietro il record di medaglie si nasconde il possibile ritiro di Jacobs e la crisi di Tortu ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ritiro Sfiorato Finale Mondiale