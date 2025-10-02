Dal Lario al mare in due ore | il mega tunnel che rivoluziona i viaggi verso Genova
Un tunnel lungo 27 chilometri che attraversa gli Appennini, treni ad alta velocità che sfrecciano a 250 chilometri orari e la promessa di raggiungere il mare della Liguria in meno tempo di quello che serve per arrivare a Milano. Il terzo valico dei Giovi, la mega infrastruttura ferroviaria in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: lario - mare
In arrivo dal 2 ottobre, la terza edizione della rassegna "Il mare di Shakespeare (e degli altri)" a Nervi, Sant'Ilario, Quinto, Quarto, Albaro e Struppa! Programma completo: www.lunariateatro.it Info e prenotazioni: 010 247 70 45 / [email protected] Partner: Mu - facebook.com Vai su Facebook
Dal Lario al mare in due ore: il mega tunnel che rivoluziona i viaggi verso Genova - Il terzo valico avanza tra ritardi e imprevisti: scavi al 90%, ma l'apertura potrebbe slittare al 2028 Un tunnel lungo 27 chilometri che attraversa gli Appennini, treni ad alta velocità che sfrecciano ... Lo riporta leccotoday.it
Cade dalla barca ma nessuno se ne accorge: 45enne resta in mare due ore, salvato poi da due bagnini - Ha lottato per ore disperatamente contro le onde, in balia del mare agitato, prima di essere tratto in salvo sabato pomeriggio al largo di Santa Marinella sul litorale romano da due fratelli bagnini. ilmattino.it scrive