Dal controllo spunta la droga del sesso nascosta dentro alcuni vasetti E nella cassaforte di casa trovati contanti e altre dosi | un arresto e due denunce

Parmatoday.it | 2 ott 2025

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 38enne italiano che, a conclusione degli accertamenti e delle meticolose verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di “MDPV e Ketamina” nonché di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

