L’ impatto della tecnologia è trasversale e sempre più radicato in ogni dimensione della vita delle persone. Abbiamo già avuto modo di parlare dell’ allattamento smart e del postpartum tech ed è ora interessante accogliere e ragionare sulla notizia che arriva dalla Cina del robot in grado di portare avanti una gravidanza. Si tratta di una macchina umanoide progettata per portare avanti una gravidanza completa per circa 10 mesi, dal concepimento fino al momento del parto. Una notizia che ha suscitato inevitabilmente reazioni contrapposte e che è interessante non solo per la dimensione strettamente tecnologica, ma perché va a toccare in modo profondo l’idea di persona, vita e maternità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Dal concepimento al parto: come funziona il primo robot umanoide per la gravidanza