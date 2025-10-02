Dal Cdm via libera agli aumenti contrattuali nella pubblica amministrazione Approvato il Dpfp

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’ipotesi di contratto dell’area funzioni centrali e del comparto della sanità relativi al triennio 20222024 e per il comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 20192021. A questi si aggiunge l’ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025-2027. “Si tratta di un passaggio fondamentale che riconosce il valore delle nostre persone. Con i 20 miliardi stanziati in due leggi di bilancio g arantiamo una continuità contrattuale come non è mai accaduto nella storia repubblicana”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

