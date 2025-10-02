Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci arrestato il dipendente Il sistema con cui rubava quelli vincenti | come si è fatto scoprire

Pensava di aver trovato il modo perfetto per arrotondare lo stipendio: portarsi a casa decine di Gratta e vinci durante i turni da solo, sperando di trovarne anche qualcuno vincente. Il piano del 29enne però è finito con l’arresto, dopo aver finito la giornata di lavoro al bar con sala scommesse in zona Piantana, a Urbino. Come racconta il Corriere Adriatico, il sistema di furti era ormai rodato: approfittava dei momenti in cui era da solo, lontano da occhi indiscreti, per riempire lo zaino di tagliandi. A volte li grattava sul posto e, se vincevano pochi euro, intascava il premio senza ovviamente scalare il costo del tagliando. 🔗 Leggi su Open.online

