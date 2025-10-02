Dal 6 ottobre il censimento della popolazione e delle abitazioni
Lunedì 6 ottobre inizierà il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni su un campione rappresentativo di famiglie. L'obiettivo del censimento - al quale, se selezionati, è obbligatorio partecipare - è conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: ottobre - censimento
Concorsi scuola 2025/26, al via il censimento e il collaudo delle aule informatizzate: scadenza 6 ottobre. NOTA
Bassa Romagna, al via dal 6 ottobre il censimento della popolazione e delle abitazioni
Torna il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: dal 6 ottobre parte la nuova rilevazione
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 si svolgerà la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione. Il Censimento è una rilevazione Istat con cadenza annuale (non più de Vai su Facebook
Dal 6 ottobre via al Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni Istat. Anche il nostro Comune è coinvolto. Per maggior info: https://istat.it/.../censim.../popolazione-e-abitazioni/… #Istat #Censimento2025 #CensimentiPermanenti #Censimento - X Vai su X
Istat, torna il censimento della popolazione: questionari in arrivo per le famiglie - Previste risposte via web e direttamente al domicilio con la visita di un addetto incaricato ... Da rainews.it
Censimento: al via dal 6 ottobre nella Valdichiana Senese - Da lunedì 6 ottobre parte nella Valdichiana Senese l’edizione 2025 del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni ... sienafree.it scrive