Dal 1° gennaio 2026 Daniel Ek non sarà più il CEO di Spotify

Daniel Ek, fondatore di Spotify, il colosso svedese dello streaming, non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato a partire dal l 1° gennaio 2026. Al suo posto, subentreranno entrambi i vicepresidenti della società, Alex Norström e Gustav Söderström, che condivideranno l’incarico. Ad annunciarlo, in un comunicato, è stato lo stesso CEO, che ha spiegato come la decisione sia stata presa in modo naturale e senza forzature. Ek continuerà a partecipare attivamente alla gestione della piattaforma, in qualità di Executive Chairman europeo. Almeno in via ufficiale, la sua scelta non è collegata alle recenti polemiche per gli investimenti su droni e tecnologia bellica, messi in atto attraverso il suo fondo Prima Materia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

