daisy ridley nel trailer di we bury the dead il nuovo thriller zombie in uscita a gennaio 2026

La protagonista della trilogia sequel di Star Wars è al centro della narrazione del nuovo film diretto da Zak Hilditch, regista di These Final Hours e 1922. Vertical ha pubblicato online un teaser trailer del film horror-thriller We Bury the Dead, diretto dal regista americano Zak Hilditch e interpretato da Daisy Ridley. Dopo essere stato presentato a diversi festival nella prima parte dell'anno, il film è pronto ad essere distribuito nelle sale tra la fine e l'inizio del prossimo anno. Il trailer di We Bury the Dead con Daisy Ridley Il lungometraggio conduce gli spettatori in Tasmania, dove una catastrofica azione militare ha lasciato dietro di sé molte vittime a causa di una malattia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

