Daisy Ridley nel trailer di We Bury the Dead il nuovo thriller zombie in uscita a gennaio 2026
La protagonista della trilogia sequel di Star Wars è al centro della narrazione del nuovo film diretto da Zak Hilditch, regista di These Final Hours e 1922. Vertical ha pubblicato online un teaser trailer del film horror-thriller We Bury the Dead, diretto dal regista americano Zak Hilditch e interpretato da Daisy Ridley. Dopo essere stato presentato a diversi festival nella prima parte dell'anno, il film è pronto ad essere distribuito nelle sale tra la fine e l'inizio del prossimo anno. Il trailer di We Bury the Dead con Daisy Ridley Il lungometraggio conduce gli spettatori in Tasmania, dove una catastrofica azione militare ha lasciato dietro di sé molte vittime a causa di una malattia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: daisy - ridley
Un film con origini fanfic Reylo sceglie il marito di Daisy Ridley come protagonista maschile
Daisy Ridley pronta per un cinecomic da protagonista?
Daisy ridley protagonista di un cinecomic
«Non mi importava di essere la prima donna, volevo solo arrivare dall’altra parte. » Questa frase racchiude bene lo spirito di Gertrude “Trudy” Ederle, al centro della pellicola che racconta la sua incredibile sfida. Daisy Ridley, che le dà volto e voce, porta in sce - facebook.com Vai su Facebook
Zombie in Australia: ecco a voi il teaser trailer di We Bury the Dead - La Daisy Ridley di Star Wars è la protagonista di uno zombie movie australiano di cui si sta parlando molto, e molto bene. Riporta comingsoon.it
Daisy Ridley affronta i non morti in We Bury the Dead - Il prossimo thriller di Zak Hilditch promette una svolta fresca e inquietante sul genere zombie, evitando i cliché stanchi. Si legge su gamereactor.it