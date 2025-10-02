Dai sapori alla mostra mercato Cna accoglie il Festival ' Internazionale a Ferrara'

Ferraratoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tre le iniziative che Cna, da sempre partner tecnico e convinta sostenitrice di 'Internazionale a Ferrara', proporrà in occasione della manifestazione che porta in città i giornalisti di tutto il mondo, aprendo una finestra sulla contemporaneità.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayA. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sapori - mostra

A Quadri c'è la mostra mercato del tartufo, fra sapori del territorio e intrattenimento

Casa Modern e Saperi & Sapori FVG si mettono in mostra a Udine Fiere

Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG si mettono in mostra a Udine Fiere

Sagre di gusto con i buoni sapori di inizio ottobre - Dai funghi alla birra, gli appuntamenti da leccarsi i baffi in programma nelle sagre d'autunno, in programma nel primo fine settimana del mese. Riporta msn.com

Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG si mettono in mostra a Udine Fiere - Banca di Cividale SpA e Amga Energia & Servizi Gruppo Hera, intervenuta ai lavori odierni con Thejra Tonetto, Responsabile Marketing ed ... Secondo udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sapori Mostra Mercato Cna