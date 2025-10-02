Dai pro Pal ai pro Caos una giornata di ordinaria follia | devastazioni al grido bruciamo tutto per Flotilla video

Finita l’avventura della Flotilla, inizia la devastazione dei pro Pal e degli antagonisti in tutta Italia. Iniziata alla prima notizia dell’intervento dei militari israeliani per interrompere la navigazione della Global Sumud Flotilla e poi proseguita notte e giorno, fino a sera. Dall’alba al tramonto. Un giovedì di ordinaria follia che proseguirà domani, venerdì, con la paralisi promessa in tutta Italia per lo sciopero generale. I pro Pal gettano la maschera e diventano i Pro caos. Si coagulano diversi antagonismi: quello rosso dei  bravi ragazzi dei collettivi e dei centri sociali, che si saldano ai movimenti pro Palestina e pro Flotilla, raggiungendo studenti e collettivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Bologna nel caos, scontri alla stazione tra polizia e manifestanti pro-Pal. VIDEO - Tensione in stazione a Bologna: studenti in corteo per Palestina e Flotilla tentano l’ingresso, la polizia li respinge con manganellate. Lo riporta affaritaliani.it

pro pal pro caosFlotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Come scrive msn.com

