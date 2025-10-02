Finita l’avventura della Flotilla, inizia la devastazione dei pro Pal e degli antagonisti in tutta Italia. Iniziata alla prima notizia dell’intervento dei militari israeliani per interrompere la navigazione della Global Sumud Flotilla e poi proseguita notte e giorno, fino a sera. Dall’alba al tramonto. Un giovedì di ordinaria follia che proseguirà domani, venerdì, con la paralisi promessa in tutta Italia per lo sciopero generale. I pro Pal gettano la maschera e diventano i Pro caos. Si coagulano diversi antagonismi: quello rosso dei bravi ragazzi dei collettivi e dei centri sociali, che si saldano ai movimenti pro Palestina e pro Flotilla, raggiungendo studenti e collettivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dai pro Pal ai pro Caos, una giornata di ordinaria follia: devastazioni al grido “bruciamo tutto” per Flotilla (video)