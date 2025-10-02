D’Agostino spinge l’Avellino | Guardiamo sempre più in alto

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della cerimonia per la consegna del tunnel dello Scolmatore del Bisagno, una delle opere infrastrutturali più importanti per la sicurezza idrogeologica della città, il presidente dell’Avellino Angelo Antonio D’Agostino è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Il patron biancoverde ha approfittato dell’evento ligure per fare il punto sul momento della squadra, reduce dal prezioso pareggio esterno sul campo del Padova. “Potevamo addirittura fare il colpaccio – ha spiegato – ma sono molto soddisfatto della prestazione. In pochissimo tempo abbiamo recuperato terreno in classifica e questo è merito del lavoro dei ragazzi e dello staff”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

