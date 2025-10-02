D’Agostino Avellino | Vogliamo fare un campionato tranquillo proveremo fino alla fine ad entrare nei playoff Ero certo che Biancolino avrebbe fatto bene con noi

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha raccontato al Corriere dello Sport la situazione del club irpino, protagonista di una buona partenza nel campionato di Serie B. IL PAREGGIO IN RIMONTA ALL’EUGANEO «È chiaro che vorremmo sempre vincere, però è stato un pareggio anche meritato, perché siamo partiti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

d8217agostino avellino vogliamo fare un campionato tranquillo proveremo fino alla fine ad entrare nei playoff ero certo che biancolino avrebbe fatto bene con noi

© Calcionews24.com - D’Agostino (Avellino): «Vogliamo fare un campionato tranquillo, proveremo fino alla fine ad entrare nei playoff. Ero certo che Biancolino avrebbe fatto bene con noi»

In questa notizia si parla di: agostino - avellino

L’U.S. Avellino 1912 si stringe al dolore della famiglia D’Agostino

Avellino, lutto in Forza Italia per la scomparsa della madre di Angelo Antonio D’Agostino

Avellino, D’Agostino: «Gruppo compatto e mercato quasi chiuso, pronti per la Serie B»

d8217agostino avellino vogliamo fareAvellino, D’Agostino: “Entusiasmo giusto, ma restiamo umili. Fiducia totale a Biancolino” - Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, è intervenuto a Contatto Sport, trasmissione di Prima Tivvù,. Come scrive tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: D8217agostino Avellino Vogliamo Fare