D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha raccontato al Corriere dello Sport la situazione del club irpino, protagonista di una buona partenza nel campionato di Serie B. IL PAREGGIO IN RIMONTA ALL’EUGANEO «È chiaro che vorremmo sempre vincere, però è stato un pareggio anche meritato, perché siamo partiti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - D’Agostino (Avellino): «Vogliamo fare un campionato tranquillo, proveremo fino alla fine ad entrare nei playoff. Ero certo che Biancolino avrebbe fatto bene con noi»