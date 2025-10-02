Dacia Duster Gpl | i dettagli sulla promozione

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 6 ottobre il C-Suv della casa romena è in offerta: 36 rate e un anticipo di 5.430 euro per un modello tecnologicamente evoluto, con un ampio spazio interno e un design ispirato al mondo off-road. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dacia duster gpl i dettagli sulla promozione

© Gazzetta.it - Dacia Duster Gpl: i dettagli sulla promozione

In questa notizia si parla di: dacia - duster

Dacia Duster alla prova: il suv che fa il suo dovere, anche off-road

Dacia Duster, il SUV per chi vive la città e ama l’avventura

Dacia Duster, la prova su strada del suv economico che ha imparato a vestirsi bene

dacia duster gpl dettagliMix azzeccatissimo con il GPL, Dacia il motore rivoluzionario se l’è fatto da sé: risparmierai per sempre - Un mix perfetto per quanto riguarda la nuova Dacia, che presenta un motore rivoluzionario. Secondo reportmotori.it

La Dacia conquista tutti con il nuovo motore: l’autonomia è pazzesca, addio a benzina ed elettrico - La Dacia introduce un nuovo motore ibrido 4x4 bi- Segnala allaguida.it

Cerca Video su questo argomento: Dacia Duster Gpl Dettagli