Fino al 6 ottobre il C-Suv della casa romena è in offerta: 36 rate e un anticipo di 5.430 euro per un modello tecnologicamente evoluto, con un ampio spazio interno e un design ispirato al mondo off-road. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Duster Gpl: i dettagli sulla promozione