Dacia Duster Gpl | i dettagli sulla promozione
Fino al 6 ottobre il C-Suv della casa romena è in offerta: 36 rate e un anticipo di 5.430 euro per un modello tecnologicamente evoluto, con un ampio spazio interno e un design ispirato al mondo off-road. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? Dacia Duster 1.0 tce 15th Anniversary Eco-g 4x2 100cv ?Prezzo Promo: 23.900,00€ ?Motorizzazione: GPL Mail: [email protected] Tel. 0872712703 Mobile/Whatsapp : 378 3048541 378 3048542 Catalogo Online: http://213.182.90.16 Vai su Facebook
Mix azzeccatissimo con il GPL, Dacia il motore rivoluzionario se l’è fatto da sé: risparmierai per sempre - Un mix perfetto per quanto riguarda la nuova Dacia, che presenta un motore rivoluzionario. Secondo reportmotori.it
La Dacia conquista tutti con il nuovo motore: l’autonomia è pazzesca, addio a benzina ed elettrico - La Dacia introduce un nuovo motore ibrido 4x4 bi- Segnala allaguida.it