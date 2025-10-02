Da Trento a Osaka | due studentesse all' Expo 2025 per parlare di innovazione
Due studentesse dell’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento, Giulia Scaramuzza e Viktoria Psenner, si preparano ad andare dall’altra parte del mondo per rappresentare il Trentino e l’innovazione giovanile in ambito professionale all’Expo 2025 di Osaka.L’eventoL’appuntamento sarà il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
? Fino al 28 settembre sarà presentata, presso il Padiglione della Santa Sede all'Expo 2025 di Osaka, "Harmonia", una webapp che trasforma il messaggio di pace di Papa Leone XIV in un coro globale per la fratellanza universale realizzata dai ragazzi di I Vai su Facebook
Due giovani cretivi bibbienesi a Osaka pr rappresentare l’Italia al’expo 2025 - Erik Vannucci e Maddalena Rossi, due ragazzi del comune di Bibbiena, studenti del Liceo Artistico di Arezzo, rappresenteranno l’Italia a Eataly Expo 2025 a Osaka. Da lanazione.it