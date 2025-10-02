Da Trento a Osaka | due studentesse all' Expo 2025 per parlare di innovazione

Due studentesse dell’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento, Giulia Scaramuzza e Viktoria Psenner, si preparano ad andare dall’altra parte del mondo per rappresentare il Trentino e l’innovazione giovanile in ambito professionale all’Expo 2025 di Osaka.L’eventoL’appuntamento sarà il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Da Trento a Osaka: due studentesse all'Expo 2025 per parlare di innovazione

