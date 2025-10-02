da tosti a puccini con la superstar al niccolini arriva castronovo

Una delle voci più acclamate a livello internazionale si appresta ad affrontare il palcoscenico del Teatro Niccolini di Firenze: Charles Castronovo (nella foto), tenore di fama mondiale, sabato (ore 20,30) dà il via alla nuova stagione di ’Firenze On Stage’ con un evento straordinario e gratuito dedicato al grande repertorio operistico. Castronovo si esibirà insieme al soprano Juana Shtrepi. I due artisti saranno accompagnati al pianoforte da Hershey Felder, direttore artistico di Firenze On Stage, ma anche compositore, attore e creatore teatrale. Nato da padre siciliano e madre ecuadoriana, Castronovo è nato a New York nel 1975, ma è cresciuto a Los Angeles, dove ha mosso i primi passi nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

