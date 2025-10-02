Da Tomori e Pavlovic a Gimenez chi doveva partire o giocare poco ora è sempre in campo

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi cinque della rosa per minutaggio sono giocatori che nell'ultimo anno e mezzo parevano destinati a salutare o alla panchina. Perché non tutte le rivoluzioni estive passano per forza dagli acquisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da tomori e pavlovic a gimenez chi doveva partire o giocare poco ora 232 sempre in campo

© Gazzetta.it - Da Tomori e Pavlovic a Gimenez, chi doveva partire (o giocare poco) ora è sempre in campo

In questa notizia si parla di: tomori - pavlovic

"Percepire il pericolo": cosa chiede Allegri e perché Tomori-Pavlovic non sono... i suoi tipi

tomori pavlovic gimenez dovevaDa Tomori e Pavlovic a Gimenez, chi doveva partire (o giocare poco) ora è sempre in campo - I primi cinque della rosa per minutaggio sono giocatori che nell'ultimo anno e mezzo parevano destinati a salutare o alla panchina. Riporta gazzetta.it

tomori pavlovic gimenez dovevaMilan-Napoli 2-1 le pagelle: Pavlovic come Theo, Modric il nuovo Gattuso e Pulisic da Ballon d’Or - Un Milan straripante nel primo tempo; concentrato e compatto dopo il rosso a Estupinan, nella ripresa, batte un gran Napoli. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tomori Pavlovic Gimenez Doveva