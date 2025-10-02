Da Sempio un alibi falso Sarzanini e lo scontrino | perché non è stato arrestato

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, il “giallo” che ha segnato la cronaca nera italiana continua a far discutere. Il caso – che ha portato alla condanna definitiva dell'ex fidanzato Alberto Stasi a 16 anni di reclusione – torna al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria con una nuova pista investigativa: quella che conduce ad Andrea Sempio, amico di famiglia dei Poggi, e con il possibile coinvolgimento di altre figure rimaste finora sullo sfondo. Nel corso dell'incontro “Le Conversazioni del Corriere” dello scorso primo ottobre, la giornalista e vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini ha risposto alle domande degli abbonati, offrendo spunti di riflessione sul caso e sulle sue implicazioni più ampie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

da sempio un alibi falso sarzanini e lo scontrino perch233 non 232 stato arrestato

© Iltempo.it - “Da Sempio un alibi falso”. Sarzanini e lo scontrino: perché non è stato arrestato

In questa notizia si parla di: sempio - alibi

Gli amici di Sempio (non indagati), gli alibi del 13 agosto 2007 e il racconto agli inquirenti. Ecco i ragazzi della “comitiva” di Garlasco

Andrea Sempio e le ombre sullo scontrino e il malore in caserma, l’ultimo chiarimento sul suo alibi. Bruzzone: «Il colpevole c’è già. I Poggi querelino»

Garlasco, la madre di Sempio: “Mio figlio innocente, non gli abbiamo creato alibi”

sempio alibi falso sarzaniniGarlasco, “alibi falso”. Sarzanini e lo scontrino che non apparteneva a Sempio - A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, il “giallo” che ha segnato la ... Da iltempo.it

sempio alibi falso sarzaniniGarlasco, la nuova pista: perché Sempio non è stato arrestato? E i Poggi reagiscono così? Le gemelle Cappa verranno risentite? Le prove contro Venditti? Domande e risposte - La vice direttrice del Corriere Fiorenza Sarzanini risponde ai lettori sul caso Garlasco ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sempio Alibi Falso Sarzanini