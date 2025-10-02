A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, il “giallo” che ha segnato la cronaca nera italiana continua a far discutere. Il caso – che ha portato alla condanna definitiva dell'ex fidanzato Alberto Stasi a 16 anni di reclusione – torna al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria con una nuova pista investigativa: quella che conduce ad Andrea Sempio, amico di famiglia dei Poggi, e con il possibile coinvolgimento di altre figure rimaste finora sullo sfondo. Nel corso dell'incontro “Le Conversazioni del Corriere” dello scorso primo ottobre, la giornalista e vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini ha risposto alle domande degli abbonati, offrendo spunti di riflessione sul caso e sulle sue implicazioni più ampie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Da Sempio un alibi falso". Sarzanini e lo scontrino: perché non è stato arrestato