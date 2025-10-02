Da Sciacca a Milano Guardino in concerto con Ronn Moss | il Ridge di Beautiful

Il chitarrista saccense Gaetano Guardino, già riconosciuto nel panorama musicale italiano nonostante la giovane età, aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera. Di recente ha preso parte al concerto milanese di Ronn Moss, celebre attore hollywoodiano noto al grande pubblico per il ruolo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Da Sciacca a Milano, Guardino in concerto con Ronn Moss: il Ridge di Beautiful - Il giovane chitarrista continua a collezionare collaborazioni di rilievo. Lo riporta agrigentonotizie.it

Il chitarrista Gaetano Guardino: tra palchi prestigiosi e nuovi progetti discografici - L’ultimo live a Milano con Ronn Moss Il chitarrista siciliano Gaetano Guardino, talento già ampiamente riconosciuto nel panorama musicale italiano nonostante la giovane età, continua a collezionare es ... blogsicilia.it scrive

