Da sabato tornano le isole ecologiche mobili nel Lotto Centro

Tutti i sabati di ottobre, dalle 8 e 30 alle 12, saranno attive le isole ecologiche mobili nei diversi quartieri di Catania: il 4 in piazzale Asia davanti Le Ciminiere, l’11 in via Barcellona, il 18 in via Santa Maria Assunta e il 25 in corso Indipendenza davanti all’Istituto Gemmellaro. I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

