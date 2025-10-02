Da promessa a protagonista | I numeri raccontano l’ascesa di Christian Pulisic

Eraclito affermava: “La via in salita e la via in discesa sono un’unica via”, questa massima si adatta perfettamente al racconto del cammino di un giocatore, che ha saputo fare dei suoi momenti più bassi il trampolino di lancio perfetto per raggiungere la più bella delle vette, il suo nome è Christian Pulisic. Ventisettenne Statunitense, ad oggi è nel suo Milan il giocatore totale, il top player che garantisce qualità e continuità; ma per Pulisic il percorso non è sempre stato così agevole! Ripercorriamo insieme le tappe di questo cammino che lo hanno visto trasformarsi da promessa ad assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

