Da piazza Maggiore a via Rizzoli | 5.000 in corteo per la Flotilla | VIDEO

In migliaia hanno risposto all’appello di Usb e Potere al Popolo in sostegno della flottiglia diretta a Gaza, che nelle ultime ore ha visto alcune delle proprie imbarcazioni intercettate mentre tentavano di rompere il blocco navale israeliano per consegnare aiuti umanitari.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - maggiore

Revocata l’ordinanza di non potabilità: l’acqua del fontanino di piazza Chiesa Santa Maria Maggiore torna sicura

Verdone, un sacco bello. In 5mila in piazza Maggiore per il film restaurato

Extinction Rebellion ha ‘adottato’ uno degli alberi di piazza Maggiore

A Genova i portuali bloccano i varchi, a Bologna ritrovo a Piazza Maggiore. Tutti i presidi - facebook.com Vai su Facebook

In piazza Maggiore a #Bologna: un maxi-schermo, montato tra le tende che sono state montate per la mobilitazione permamente in sostegno della causa palestinese, rilancia le immagini delle telecamere a bordo delle imbarcazioni. Stasera un primo corteo #F Vai su X

Da piazza Maggiore a via Rizzoli: 5.000 in corteo per la Flotilla | VIDEO - In migliaia hanno risposto all’ appello di Usb e Potere al Popolo in sostegno della flottiglia diretta a Gaza, che nelle ultime ore ha visto alcune delle proprie imbarcazioni intercettate mentre ... Segnala bolognatoday.it