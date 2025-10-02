Da piazza Maggiore a via Rizzoli | 5.000 in corteo per la Flotilla | VIDEO

In migliaia hanno risposto all’appello di Usb e Potere al Popolo in sostegno della flottiglia diretta a Gaza, che nelle ultime ore ha visto alcune delle proprie imbarcazioni intercettate mentre tentavano di rompere il blocco navale israeliano per consegnare aiuti umanitari.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

