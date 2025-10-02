Da Opera all’Australia Quel ragazzo con la valigia è un istruttore di successo | Torno e apro una palestra

Aveva appena 24 anni quando decise di partire per l’Australia con la voglia di specializzarsi in un’attività che in Italia non era ancora molto diffusa: diventare istruttore di Pilates Reformer. Dopo dieci anni ha raggiunto il suo obiettivo e, con un ricco bagaglio di esperienze maturate oltre oceano, ha deciso di tornare a casa e dare vita a una nuova attività a Opera. È la storia di Michael Malchi un ragazzo che era partito in cerca di futuro e ora è rientrato in Italia per investire qui le sue competenze e ha aperto la sua palestra a Opera. Il Pilates Reformer è una variante del metodo Pilates che utilizza un macchinario specifico, il Reformer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

