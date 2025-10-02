Da oggi a Roma tre giorni di mobilitazione per Gaza e la Flotilla fra scioperi e cortei

Dopo il corteo di mercoledì 1 ottobre, a Roma saranno altri tre giorni di mobilitazione per Gaza e per la Global Sumud Flotilla. Giovedì 2 un altro corteo autorizzato partirà alle 18.30 dal Colosseo. Venerdì 3 ci sarà lo sciopero generale di Cgil e Usb. Infine, sabato 4 ottobre è prevista la manifestazione nazionale indetta dalle associazioni palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

