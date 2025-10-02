Da Napoli a Salerno in Campania si accelera sulla transizione energetica

Dall’impianto fotovoltaico di Battipaglia che produce energia pulita per 20.000 famiglie, all’efficientamento delle luci pubbliche di Salerno, passando per il biometano di Caivano: in Campania l’energia green fa bene a cittadini e ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - salerno

Doppio incidente sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno: code per 7 km verso Napoli

Doppio incidente sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno dopo cantiere: code per 7 km verso Napoli

L’ultima trovata “sprecona” di De Luca, 150 milioni per il nuovo stadio di Salerno e scippa gli europei a Napoli

Scontri tifosi Napoli-S. Lisbona, colpi di pistola in centro. Da Salerno si chiedono: “Ora Piantedosi che farà?” - facebook.com Vai su Facebook

#frodi informatiche e anabolizzanti, perquisizioni e sequestro tra #napoli, Salerno e Caserta - X Vai su X

Maltempo in Campania: Scafati allagata, disagi tra le province di Napoli e Salerno - L'ondata di maltempo che in queste ore ha colpito diverse zone della Campania ha causato disagi e allagamenti, in particolare nell'area al confine tra le province di Salerno e Napoli; a Scafati e San ... Scrive fanpage.it

Incidente sulla Napoli-Salerno, due morti e tre feriti - Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino erano entrambi di Torre Annunziata. Come scrive rainews.it