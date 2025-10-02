Da Napoli a Salerno in Campania si accelera sulla transizione energetica

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’impianto fotovoltaico di Battipaglia che produce energia pulita per 20.000 famiglie, all’efficientamento delle luci pubbliche di Salerno, passando per il biometano di Caivano: in Campania l’energia green fa bene a cittadini e ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - salerno

Doppio incidente sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno: code per 7 km verso Napoli

Doppio incidente sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno dopo cantiere: code per 7 km verso Napoli

L’ultima trovata “sprecona” di De Luca, 150 milioni per il nuovo stadio di Salerno e scippa gli europei a Napoli

Maltempo in Campania: Scafati allagata, disagi tra le province di Napoli e Salerno - L'ondata di maltempo che in queste ore ha colpito diverse zone della Campania ha causato disagi e allagamenti, in particolare nell'area al confine tra le province di Salerno e Napoli; a Scafati e San ... Scrive fanpage.it

Incidente sulla Napoli-Salerno, due morti e tre feriti - Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino erano entrambi di Torre Annunziata. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Salerno Campania Accelera