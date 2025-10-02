Da Milano al Salento le università italiane occupate per la Flotilla | Blocchiamo tutto

Gli studenti dell’ Università Statale di Milano hanno occupato l’ateneo questa mattina, annunciando la partecipazione allo sciopero generale previsto per domani. La decisione arriva dopo la notte di protesta che ha visto migliaia di persone sfilare per le vie della città ed occupare le stazioni. «Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l’attacco dell’IDF e procedono verso Gaza» scrivono in un comunicato. «Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano». 🔗 Leggi su Open.online