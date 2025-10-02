Antonio Barillà su La Stampa analizza la sfida di Champions di ieri sera tra il VilaReal e la Juve finita in pareggio. “ accettabile in astratto eppure amaro”. La sfida “ isola buone indicazioni ma anche diversi scricchiolii”. Barillà individua in Gatti l’emblema di questa Juve. Da un lato è “ da incorniciare la metamorfosi di Gatti”, dal tackle ruvido all’acrobazia dell’1-1, dall’altro “ le amnesie dello stesso Gatti, applausi per il gol, ma il sui mestiere sarebbe marcare”. La Juve ha sofferto anche gli errori di Tudor nel mettere in campo la squadra £ gli errori di formazione del tecnico: in fondo il portoghese è un correttivo, l’insistenza su Koop un autogol, la fedeltà all’unica punta un’offesa alla qualità dell’attacco bianconero” Ora ad attenere i bianconeri in Champions c’è il Real Madrid e non sarà di certo una passeggiata “La summa di pro e contro lascia così una sensazione strana, perché la Juve che pure era a un passo dal successo ribadisce contraddizioni da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da incorniciare la metamorfosi di Gatti, ma il suo mestiere sarebbe marcare (La Stampa)