Da Gaza a Rondine | l' arrivo di Mohammed studente palestinese che vivrà alla Cittadella con un israeliano
Da Gaza a Rondine con volo diretto della Guardia di Finanza. Un giovane palestinese ieri sera alle 21 è atterrato a Ciampino insieme ad altri 38 studenti in arrivo dalla Striscia. E diventerà a tutti gli effetti uno dei nuovi giovani della World House. La Cittadella della Pace, grazie al supporto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Da Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House
Mohammed, studente palestinese a Rondine: «Non odio gli israeliani, la vendetta porta solo altra vendetta» - Atterrato ieri sera con il primo "corridoio universitario" per i palestinesi della Striscia di Gaza, Mohammed ha 27 anni e studierà alla World House di Rondine
Da Gaza a Rondine con il corridoio universitario - AREZZO: Mohammed, 27 anni, è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino con un volo diretto della guardia di finanza.