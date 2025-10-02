Da Gaza a Rondine arrivato il giovane palestinese | diventerà uno dei nuovi giovani della World House

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Da Gaza a Rondine con volo diretto della Guardia di Finanza. Un giovane palestinese ieri sera alle 21 è atterrato a Ciampino insieme ad altri 38 studenti in arrivo dalla Strisci a. E diventerà a tutti gli effetti uno dei nuovi giovani della World House. La Cittadella della Pace, grazie al supporto del Ministero degli Esteri, del Ministero dell'Università e della Ricerca, del CRUI e dell'Università di Siena corona il lavoro di mesi dello staff di Rondine, che in largo anticipo, anche con selezioni direttamente sul posto, aveva scelto chi sarebbe stato in grado di proseguire il suo progetto di pace: con una priorità assoluta, ripristinare nel borgo l'area di conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

