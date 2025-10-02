Da Città Sant' Angelo la condanna alle violenze di Israele | la città pronta a ospitare i bambini profughi di guerra

Una condanna unanime alle violenze di Israele sul popolo palestinese. E’ quella che arriva dal consiglio comunale di Città Sant’Angelo dove centrodestra e centrosinistra hanno votato, compatti, la mozione con cui si condanna quanto sta avvenendo in Medio Oriente e si dà la piena disponibilità a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

