Da 25 anni valorizza il centro storico tutto pronto per il taglio del nastro del festival del cibo di strada

Cesenatoday.it | 2 ott 2025

Sarà un’edizione da ricordare quella del quarto di secolo per il Festival del Cibo di Strada di Cesena. Confesercenti e Slow Food, organizzatori dell’evento, stanno definendo gli ultimi dettagli. Installata la mostra itinerante per le vie del centro, è tutto pronto per il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

