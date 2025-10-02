Da 25 anni valorizza il centro storico tutto pronto per il taglio del nastro del festival del cibo di strada

Sarà un’edizione da ricordare quella del quarto di secolo per il Festival del Cibo di Strada di Cesena. Confesercenti e Slow Food, organizzatori dell’evento, stanno definendo gli ultimi dettagli. Installata la mostra itinerante per le vie del centro, è tutto pronto per il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it