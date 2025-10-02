Custodire il presente costruire il futuro | a Roma la Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza 2-3 ottobre

Nel pomeriggio del 2 ottobre prende il via a Roma la Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza. Due giornate di lavori che si svolgono presso le Corsie Sistine, all’interno del complesso monumentale dell’Arcispedale di Santo Spirito in Sassia. A inaugurare l’evento è stata Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: custodire - presente

Conferenza Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza “Custodire il presente, costruire il futuro. Le politiche per l’infanzia e l’adolescenza per la crescita della nostra Nazione“ in programma a Roma il 2 e 3 ottobre presso le Corsie Sistine, all’interno del compless - facebook.com Vai su Facebook

La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Regione Lazio promuove un grande evento dedicato al coraggio, alla forza e alle conquiste delle donne nella storia. Secondo regione.lazio.it

8 marzo, a Palazzo Brancaccio il convegno “La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro” - Sono però certo che stiamo compiendo passi in avanti significativi nel segno di una compiuta, reale e non ... Lo riporta regione.lazio.it