Cusano l’opposizione sul trasporto pubblico | Servono orari cartacei visibili

Fremondoweb.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa I consiglieri chiedono al sindaco di attivarsi presso Air Campania per rendere più accessibili gli orari degli autobus anche a chi non usa internet I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano – capogruppo Marino Di Muzio, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

cusano l8217opposizione sul trasporto pubblico servono orari cartacei visibili

© Fremondoweb.com - Cusano, l’opposizione sul trasporto pubblico: “Servono orari cartacei visibili”

In questa notizia si parla di: cusano - opposizione

Cusano, l’opposizione denuncia il dissesto stradale di Contrada Calvario

Cusano Mutri, l’opposizione denuncia: “Avvelenati animali randagi e domestici”

Cusano, opposizione soddisfatta: approvate regole chiare per l’accesso al protocollo comunale

Trasporto pubblico nel mirino: "Orari decisi senza consultarci" - L’ira del sindaco di Calice al Cornoviglio contro la decisione di Atc di procedere in autonomia "Chiesto da mesi un incontro. lanazione.it scrive

Napoli Est, trasporto pubblico carente: ed è boom di navette abusive per le scuole - Boom di "navette" improvvisate che servono la zona orientale di Napoli e che, in vista del nuovo anno scolastico, propongono soluzioni per migliaia di studenti. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cusano L8217opposizione Trasporto Pubblico