Cusano l’opposizione sul trasporto pubblico | Servono orari cartacei visibili
Comunicato Stampa I consiglieri chiedono al sindaco di attivarsi presso Air Campania per rendere più accessibili gli orari degli autobus anche a chi non usa internet I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano – capogruppo Marino Di Muzio, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: cusano - opposizione
Cusano, l’opposizione denuncia il dissesto stradale di Contrada Calvario
Cusano Mutri, l’opposizione denuncia: “Avvelenati animali randagi e domestici”
Cusano, opposizione soddisfatta: approvate regole chiare per l’accesso al protocollo comunale
Dall'opposizione di Cusano Mutri solidarietà al sindaco per gli atti vandalici alla sua auto e all'ospedale da campo allestito per la sagra Vai su Facebook
Cusano Mutri, condanna per i danneggiamenti alla Sagra dei Funghi. Solidarietà al Sindaco e appello al rispetto. #CusanoMutri #Sagradifunghi #Benevento - X Vai su X
Trasporto pubblico nel mirino: "Orari decisi senza consultarci" - L’ira del sindaco di Calice al Cornoviglio contro la decisione di Atc di procedere in autonomia "Chiesto da mesi un incontro. lanazione.it scrive
Napoli Est, trasporto pubblico carente: ed è boom di navette abusive per le scuole - Boom di "navette" improvvisate che servono la zona orientale di Napoli e che, in vista del nuovo anno scolastico, propongono soluzioni per migliaia di studenti. Da ilmattino.it