Curiosità in arrivo la Superluna | ecco quando ammirarla

Tutti con gli occhi puntati al cielo: manca poco alla “Luna del Raccolto”, la più grande e luminosa dell’anno. La prima Superluna, dal novembre 2024, sarà ammirabile il 7 ottobre alle 5:48, ma la Luna piena sarà già visibile dalla sera del 6 ottobre. Si troverà nel perigeo, il punto dell’orbita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it