Curiosità in arrivo la Superluna | ecco quando ammirarla
Tutti con gli occhi puntati al cielo: manca poco alla “Luna del Raccolto”, la più grande e luminosa dell’anno. La prima Superluna, dal novembre 2024, sarà ammirabile il 7 ottobre alle 5:48, ma la Luna piena sarà già visibile dalla sera del 6 ottobre. Si troverà nel perigeo, il punto dell’orbita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il 1 ottobre segna l’arrivo del primo CD, la nascita di Carter e Weah, e la Giornata degli anziani. Scopri eventi, curiosità e protagonisti di questa data - facebook.com Vai su Facebook
La curiosità: sempre più spesso i i treni arrivano nei pressi delle stazioni (raggiungendo il punto in cui viene preso il tempo di arrivo) e poi vengono lasciati infiniti minuti fuori dalle stesse così non viene conteggiato il ritardo. Devo riconoscere l’ingegno. Comun - X Vai su X