Cure pesanti Enrica Bonaccorti torna in tv dopo l’annuncio sul tumore | come sta
Sono passati quattro mesi da quando Enrica Bonaccorti ha ricevuto la diagnosi che ha cambiato la sua vita. Un colpo improvviso che l’ha spinta a ritirarsi dal mondo dei social e della televisione, chiudendosi in un silenzio necessario per metabolizzare la notizia e avviare il percorso di cure. Solo in questi giorni la conduttrice è tornata in pubblico, spiegando apertamente quanto le è accaduto e chiedendo scusa alle persone con cui era sparita senza dare spiegazioni. Il primo passo è stato un post su Instagram, condiviso due giorni fa, in cui Bonaccorti ha raccontato con sincerità la sua nuova condizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: “Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza”
