Cure palliative domiciliari un progetto regionale dell’Ausl
È l’Azienda Usl di Piacenza il centro coordinatore del progetto di ricerca regionale che ha portato alla definizione di un nuovo strumento per valutare il bisogno di Cure palliative a domicilio nei pazienti oncologici. Un risultato frutto del lavoro congiunto con le otto reti locali di Cure. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cure - palliative
Cure palliative, accordo Osservatorio Liuc Business e Fondazione La Pelucca
“La legge sul fine vita rischia di privatizzare e lasciare le persone sole”: anestesisti e medici delle cure palliative scrivono al Senato
Cure palliative, medico a processo in Germania per 15 omicidi
Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20, il Centro Formazione Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche “F. Visintin” e l’Associazione La Pineta – Amici Hospice e Cure Palliative OdV invitano alla Cena di beneficenza. Il ricavato della serata contribuirà alla crea - facebook.com Vai su Facebook
Cure palliative, il Parlamento va in pressing per rafforzarle - Tre le risoluzioni a firma #FdI, #Pd e #M5s a @Montecitorio per sollecitare una piena applicazione della legge. Ne parlano i primi firmatari @LCiocchetti, @Ileniamalavasi e @quartini60 - https://short - X Vai su X
Cure palliative a domicilio per i pazienti oncologici, Piacenza guida il progetto regionale - È l’Azienda Usl di Piacenza il centro coordinatore del progetto di ricerca regionale che ha portato alla definizione di un nuovo strumento per valutare il ... Da piacenzasera.it
Fondazione La Pelucca entra nell’Osservatorio Cure Palliative: più dati e rete per l’assistenza - L’Osservatorio si propone anche come strumento a supporto delle politiche sanitarie, affrontando temi come l’equilibrio tra cure domiciliari e residenziali (foto d'archivio) ... Riporta laprovinciadivarese.it