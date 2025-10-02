Cure palliative domiciliari un progetto regionale dell’Ausl

È l’Azienda Usl di Piacenza il centro coordinatore del progetto di ricerca regionale che ha portato alla definizione di un nuovo strumento per valutare il bisogno di Cure palliative a domicilio nei pazienti oncologici. Un risultato frutto del lavoro congiunto con le otto reti locali di Cure. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

