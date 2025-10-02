Cura senza paga | in Italia la bilancia pende sulle spalle femminili
Nel nostro Paese il lavoro di assistenza non retribuita continua a mostrare un marcato squilibrio di genere: numeri che parlano da soli e impongono una riflessione urgente. La fotografia di Inapp sul caregiving in Italia La ricerca elaborata dall’Inapp, la cui validità è stata controllata da Adnkronos per conto di Sbircia la Notizia Magazine, prende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: cura - paga
Una 56enne si fa consegnare oltre 67mila euro in due anni da una disabile grave, ricoverata in una casa di cura: «È colpa delle “negatività” che ti circondano, paga e io le elimino». Nei guai anche il figlio, proprietario del locale #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
Giovani caregiver, i ragazzi che si prendono cura dell’Italia che invecchia - Il progetto "Impressions of Humanity" di Fondazione MSD ha dato loro voce ... Lo riporta repubblica.it