Cuore liste d’attesa record | TAVI garantita solo a 1 paziente su 2
Continua a rimanere insoddisfatta metà del fabbisogno di TAVI (sostituzione transcatetere di valvola aortica) in Italia. Con circa 13mila interventi eseguiti nel 2024, dato in stallo rispetto all’anno precedente, oltre 10mila pazienti italiani candidabili alla procedura rimangono fuori. Inoltre. 🔗 Leggi su Today.it
Lunghe liste d’attesa e una visita da pagare dopo l’intervento al cuore: l’odissea di un malato di cancro
