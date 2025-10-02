Cultura ecco il primo bando della Regione per sostenere i locali di musica dal vivo

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovono musica dal vivo di qualità e offrono un palcoscenico alle artiste e agli artisti emergenti: i Live club dell’Emilia-Romagna sono per la prima volta destinatari di un bando promosso dalla Regione e finanziato con 210mila euro.“Un provvedimento innovativo con cui vogliamo sostenere la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cultura - primo

Movimento e cultura, alla ricerca delle curiosità della città: primo appuntamento con “To hike park – Padova”

Vitulano: eventi di arte, cultura e memoria dal primo al 3 agosto

Capitale Italiana della Cultura 2028, al via il primo tavolo di progettazione partecipata

cultura primo bando regioneCultura: dalla Regione i contributi per riqualificare i teatri di Coreglia Antelminelli e Montecarlo - Il Teatro Bambi di Coreglia Antelminelli sarà totalmente riqualificato grazie ad un contributo straordinario di 250mila euro assegnato dalla Regione al Comune: 100mila euro per l’annualità 2025 e ... Lo riporta intoscana.it

REGIONE: GRIMALDI A CULTURA E RIVERA A TERRITORIO E AMBIENTE, CONFERITI NUOVI INCARICHI DIRIGENZIALI - L’AQUILA – Conferiti i due nuovi incarichi dirigenziali ad Emanuela Grimaldi, direttrice del dipartimento “Sociale- Secondo abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Primo Bando Regione