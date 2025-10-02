Cugini morti in un incidente sulla provinciale | venerdì l' autopsia sabato i funerali

FRANCAVILLA FONTANA - Si svolgerà domani mattina (venerdì 3 ottobre) l'autopsia sui corpi del 26enne Antonio Sternativo e del 20enne Gabriele Sternativo, i due cugini di Francavilla Fontana morti a seguito di un incidente che nel pomeriggio di sabato (27 settembre) si è verificato sulla strada. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

